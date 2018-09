später lesen Wißmannsdorf Wanderfreunde unterwegs Teilen

Die Wanderfreunde Wißmannsdorf nehmen am Samstag/Sonntag, 29./30. September an der IVV-Volkswanderung in Berschweiler bei Kirn teil. Startzeiten: 7 bis 14 Uhr für fünf und zehn Kilometer, 7 bis 12 Uhr für 20 Kilometer. Außerdem findet am Sonntag, 30. September eine IVV-Volkswanderung des Wandervereines Larochette mit Start und Ziel in Heffingen/Luxemburg statt.