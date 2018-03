später lesen wandern Wanderfreunde unterwegs Teilen

Die Wanderfreunde Wißmannsdorf nehmen dieses Wochenende, 6./7. Januar, an der IVV-Volkswanderung eines befreundeten Vereins aus Vijlen in den Niederlanden teil. Vijlen liegt im Dreiländereck bei Aachen. Die Startzeiten sind an beiden Tagen: 8 bis 14 Uhr für Strecken von sechs und zehn Kilometern sowie bis 12 Uhr für Strecken von 15 und 20 Kilometern. Ebenfalls am Sonntag, 7. Januar, gibt es eine IVV-Volkswanderung der „Treppelfrenn“ Leudelingen in Luxemburg. Dort wird von 8 bis 13.30 Uhr für Strecken von fünf und zehn Kilometern gestartet.