später lesen Mettendorf/Sinspelt Wanderfreunde verbringen kulturelles Wochenende in Bouillon FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt hat ein kulturelles Wochenende in Bouillon in den belgischen Ardennen organisiert. 39 Wanderfreunde nahmen an dem von Wanderführer Rudi Willems organisierten Wanderwochenende in den belgischen Ardennen teil.