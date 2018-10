Wanderer unterwegs

(red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf fahren am Samstag, 27. Oktober, mit der Bahn zur IVV-Volkswanderung nach Winningen. Start ist um 7.33 Uhr ab Bahnhof Erdorf in Fünfer-Gruppen mit dem Wochenendticket.

Kosten: elf Euro inklusive Startkarte. Die Rückfahrt ist ab 14.35 Uhr stündlich möglich. Die Mitfahrer sollten 20 Minuten früher am Bahnhof sein. Anmeldung: Georg Lotzkes, Telefon 0171/1786754; Lothar Brück, Telefon 0171/1642272. Am Sonntag, 28. Oktober, ist eine IVV-Volkswanderung in Dudelange/Luxemburg. Start: 7 bis 14 Uhr für sechs und zwölf Kilometer; 7 bis 12 Uhr für 20 Kilometer. Außerdem nehmen die Eifeler am Samstag, 27. Oktober, an der IVV-Volkswanderung in Bellevaux/Belgien teil. Start: 13 bis 19 Uhr für sechs und zwölf Kilometer. Am Samstag/Sonntag, 27./28. Oktober, ist eine IVV-Volkswanderung in Montenau/Belgien. Start an beiden Tagen: 7.30 bis 14 Uhr für vier, sieben, zwölf und 20 Kilometer.