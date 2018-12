später lesen Freizeit Wanderfreunde Wißmannsdorf in Bad Kreuznach unterwegs Teilen

Twittern

Teilen



Die Wanderfreunde Wißmannsdorf und der Heimat- und Wanderverein Seffern nehmen am Sonntag, 16. Dezember, an der IVV-Volkswanderung in Bockenau teil.