Wanderfreunde informieren

Die Wanderfreunde Wißmannsdorf nehmen am Donnerstag, 10. Mai, Christi Himmelfahrt, an folgenden IVV-Wanderungen teil:

Zum einen geht es nach Ebernhahn mit Start und Ziel in Boden bei Montabaur. Für die sechs, elf und 22 Kilometer lange Strecken ist der Start zwischen 7 und 13 Uhr. Eine weitere IVV-Wanderung wird in Bascharage/Luxemburg angeboten. Hier starten die Wanderer zwischen 7 und 14 Uhr auf die sechs und zwölf Kilometer lange Strecke und zwischen 7 und 13 Uhr auf die 20 Kilometer lange Strecke. Des weiteren geht es auch nach Goe in Belgien. Hier gehen die Teilnehmer zwischen 7 und 13 Uhr auf die sechs, zehn und 20 Kilometer langen Strecken.

Am Sonntag, 13. Mai, können die Vereinsmitglieder an der IVV-Volkswanderung in Junglinster/Luxemburg teilnehmen.

Startzeiten sind zwischen 7 und 14 Uhr für sechs und zwölf Kilometer sowie zwischen 7 und 13 Uhr für 20 Kilometer.

E-Mail: WanderfreundeWissmannsdorf@web.de

www.Wanderfreunde-Wissmannsdorf.de