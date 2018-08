Wandern auf drei Routen im Drei-Länder-Eck

Zu einem Tag der Begegnung bei Wanderungen und zum Kennenlernen kultureller Besonderheiten und der Schönheit des oberen Ourtals lädt die Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA) Wanderfreunde für Samstag, 11. August, ein.

Die Touren beginnen um 14 Uhr mit der Begrüßung der Wanderer am Europadenkmal.

Um 14.15 Uhr geht es los auf den drei Strecken, die zur Auswahl stehen: Route 1: Durchs Ourtal nach Lieler (etwa 8,1 Kilometer), Route 2: Durchs Ourtal zur Königslei (etwa 9,3 Kilometer), Route 3: Kulturwanderung Ouren (etwa sechs Kilometer).

Am Europadenkmal bietet im Anschluss an die Wanderungen die Vereinsgemeinschaft Dahnen/Lieler/Ouren Verpflegung an. Ab 17 Uhr spielt das Benno-Raabe-Trio.

Kontakt/Info: Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen - Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel Neuerburg, Telefon 06564/930003, Mobil: 0151 1166 9190, E-Mail: juko@evea.de; www.europadenkmal.eu