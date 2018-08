Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt lädt für Sonntag, 5. August, zur Wanderung auf dem Moselsteig ein. Die Route ist etwa zwölf Kilometer lang und führt von Schweich nach Mehring. Die Strecke ist mittelschwer. Zudem bietet Lydia Clerf eine einfache Strecke von sechs Kilometern an.

Rucksackverpflegung wird empfohlen. Nach der Tour ist eine Einkehr in Mehring vorgesehen. Treffpunkt zur Anreise im Bus ist auf dem Dorfplatz Mettendorf um 10 Uhr und jeweils fünf Minuten später am ehemaligen Neukauf in Mettendorf und in Sinspelt bei Gasthaus Pax. Kosten: zehn Euro für Mitglieder, zwölf Euro für Nichtmitglieder. Wanderführer ist Herbert Jakobs, Telefon 06522/611.