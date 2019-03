(red) Der Eifelverein Neuerburg veranstaltet für die Montagswanderer eine Tour auf den Spuren der Köhler in den Schluchten und Wäldern von Ammeldingen.

Auf einer sieben Kilometer langen Route voller Überraschungen werden die Wanderer Klarheit zu den faszinierenden Erzählungen erhalten. Zu dieser Tour ist eine zünftige Waldläuferkleidung wünschenswert und von Vorteil. Treffpunkt ist am Montag, 1. April, um 14 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Dorfgemeinschaftshaus in Ammeldingen. Informationen unter Telefon 06564/9607908 oder 06564/2436.