(red) Die nächste Tageswanderung des Eifelvereins Speicher führt am Sonntag, 12. August, über die Traumschleife Hochwald Acht des Saar-Hunsrück-Steigs. Die Wanderung verläuft durch das Waldgebiet des Osburger Hochwalds mit der alten Ruwerfichte und der Ruwerquelle und durch ausgeprägte Wiesen- und Feldflure mit wunderbaren Ausblicken.

Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Rathaus in Speicher. Die 20 Kilometer lange Wanderung beginnt in Kell am See am Wanderparkplatz am Stausee und dauert etwa 5,5 Stunden. Man solte an den Rucksack mit entsprechender Verpflegung und an die der Witterung angepasste Kleidung denken. Wie immer sind auch bei dieser Wanderung Gäste willkommen. Wanderführer ist Harald Thiel.

Weitere Informationen:

www.eifelverein-speicher.de