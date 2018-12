später lesen Vereine Wanderung auf dem Schneifel-Pfad Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt trifft sich am Samstag, 29. Dezember, um 9 Uhr in Mettendorf am Dorfplatz. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Prüm, von wo aus die Wanderer weiter mit dem Bus nach Schönecken fahren.