(red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt bietet eine Wanderung links und rechts vom 50. Breitengrad an. Termin ist am Sonntag, 4. November. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt mit dem Bus ist um 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Mettendorf – und fünf Minuten später beim ehemaligen Neukauf in Sinspelt.