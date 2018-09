Wanderung durch die Weinberge

(red) Der Eifelverein Speicher lädt für Sonntag, 23. September, t zu einer Tageswanderung zum Piesporterberg ein. Der Weg führt von Altpiesport entlang der Mosel, vorbei an der Römischen Kelteranlage und der romantischen Ferreser Kapelle.

Weiter geht es durch die Wingerte hoch zum Piesporterberg mit dem Spoarbildchen, wo auch der bekannte Kreuzweg beginnt, dann weiter über den Moselhöhenweg und durch die Weinberge wieder hinunter zum Ausgangspunkt der Wanderung in Altpiesport.

Die Wanderstrecke beträgt 17 Kilometer und dauert fünf Stunden. Es sind 420 Höhenmeter zu überwinden, also eine mittelschwere bis schwere Wanderung. Kondition und gutes Schuhwerk sind Voraussetzung für die Teilnahme. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Treffpunkt ist um 9 am Rathaus in Speicher, Wanderführerin ist Margret Kasel.