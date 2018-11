später lesen NATUR Wanderung mit dem Eifelverein Teilen

Der Eifelverein Neuerburg lädt für Montag, 12. November zu einer Wanderung ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Marktplatz. In Fahrgemeinschaften geht es nach Sinspelt. In einer etwa zweistündigen Wanderung führen die Wanderführer Karola und Monika durchs stimmungsvolle Sinspelt.