Der Eifelverein Neuerburg lädt ein zur Wanderung am Montag, 14. Mai. Um 14 Uhr ist Treffen am Marktplatz. Gewandert wird über den Enztalradweg nach Zweifelscheid und die Kockelsnaak zur Olmscheider-Furt. Dort gibt es ein Treffen mit den Daleidener Wanderfreunden mit einer Abschlusseinkehr in Olmscheid. Weitere Auskünfte erteilt Wanderführer Gerhard, Telefon 06564/2225.