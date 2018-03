Wanderung rund um Herforst

(red) Der Eifelverein Speicher trifft sich am Sonntag, 14. Januar, zur ersten Wanderung im neuen Jahr. Treffpunkt ist um 13.30 in Speicher am Rathaus, dann geht es in Fahrgemeinschaften nach Herforst zum Mitfahrerparkplatz an der Landstraße L 46. Von dort führt die Wanderung zum Dudeldorfer Kapellchen und über Binsfeld, an den Kiesweihern vorbei, wieder zum Ausgangspunkt in Herforst. Es ist eine leichte Wanderung über sieben Kilometer ohne größere Steigungen. Dauer: zwei Stunden. Wanderführerin ist Margaretha Kasel.