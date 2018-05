Wanderung zum Westwallmuseum

(red) Der Eifelverein Bettingen bietet am Sonntag, 6. Mai, eine Wanderung von der Prümer Burg zum Westwallmuseum in Irrel. Die Strecke ist etwa zehn bis elf Kilometer lang. Wer Interesse hat, kann das Westwallmuseum besichtigen. Gemeinsam geht es anschließend zurück zur Prümer Burg, von wo aus die Wanderer zum Gasthaus „Zur Brücke“ in Holsthum fahren. Dort ist Abschluss bei Kaffee und Kuchen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13 Uhr auf dem Schulhof in Bettingen. Wanderführerin ist Regina Jacobs, Telefon 06527/1872.