Der Eifelverein Kyllburg und die Seniorengruppe Oberkail wandern am Sonntag, 30. September, zur Michaelskirmes in Oberkail. Rudi Weis und Herbert Leischen bieten zusammen mit dem Eifelverein Wittlich zwei leichte Wanderungen von 9,5 und sechs Kilometern zur Kirmes nach Oberkail an.