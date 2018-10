später lesen NATUR Wanderung zur Prümerburg Teilen

Twittern

Teilen



Der Eifelverein Neuerburg lädt ein zur Montagswanderung am 15. Oktober, um 14 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Zusammen mit den Wanderführerinnen Monika und Beate geht es in Fahrgemeinschaften nach Holsthum zum Beginn der Wanderung um 14.30 Uhr am Sportplatz.