später lesen Kirche Was Kirche vor Ort ausmacht Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unter dem Titel „Die Kirche bleibt im Dorf“ lädt das Bistum Trier zu einem Forum mit Bischof Ackermann über die Zukunft der Kirche im ländlichen Raum ein. Bei einer Veranstaltung am Samstag, 15. September, in Bitburg solle es darum gehen, was Kirche vor Ort ausmacht, wie Glauben in Zukunft aussehen kann und wie sich engagierte Christen einbringen können.