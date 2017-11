Weihbischof spendet Firm-Sakrament

Bitburg (red) Zum Auftakt seiner Firmreise durch das Dekanat Bitburg hat Weihbischof Franz Josef Gebert in der Pfarrkirche St. Peter in Bitburg 42 Jugendlichen das Sakrament der Firmung gespendet.

Die jungen Firmbewerber stammten aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft, zu der die er Kirchen St. Peter und Liebfrauen, St. Laurentius in -Erdorf sowie St. Stephanus und Kreuzerhöhung in Fließem gehören. Weihbischof Gebert führte in seiner Predigt den jungen Leuten vor Augen, warum es wichtig sei, Gott in das eigene Leben mit einzubeziehen. "Der Mensch ist mehr als nur Geld, Macht, Einfluss und Bekanntheit. Viel tiefer gibt es etwas, das den Menschen so wertvoll macht", sprach er die Jugendlichen und die rund 480 Gottesdienstbesucher an. Dieser Teil sei es, den Gott bei uns ansprechen wolle. Foto: Bischöfliche Pressestelle Trier