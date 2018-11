Weihnachtliche Herbststimmung

(sn) Weihnachten kann kommen: Die Bitburger sind im Zeitplan. Die Mitarbeiter vom Bauhof waren schon fleißig und haben die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. 25-mal wurde die Fußgängerzone komplett mit Sternenbannern überspannt, dazu kommen noch einmal 25 einzelne Sterne.

Die Beleuchtung hängt hauptsächlich in der Hauptstraße und in der Trierer Straße. Einige Elemente findet man am Anfang der Nebenstraßen wie Poststraße, Borenweg, Karenweg und Schakengasse. Dazu kommen noch die beiden großen, beleuchteten Weihnachtsbäume auf dem Rathausplatz und dem Spittel. Eingeschaltet wird die Beleuchtung allerdings erst am 30. November. „An reinen Kosten fallen für die Weihnachtsbeleuchtung etwa 18 500 Euro an“, sagt Stadtsprecher Werner Krämer. ⇥⇥Foto: Stefanie Glandien