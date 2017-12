später lesen Feuerwehreinsatz Weihnachtsbaum fängt in Bitburg Feuer - Fünf Menschen leicht verletzt FOTO: Roland Weihrauch / dpa FOTO: Roland Weihrauch / dpa Teilen

Ein Weihnachtsbaum hat am Heiligabend in Bitburg in Flammen gestanden. Fünf Menschen wurden laut Polizei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. red