Weihnachtskonzert in der Stadthalle

(de) „Weihnachtsmusik für Herz und Seele“ versprechen die Christmas Stars bei ihrem Konzert am Sonntag, 23. Dezember, in der Bitburger Stadthalle zu bieten. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr).

Bei dem Projekt, das von Rainer Tures und Dirk Klinkhammer geleitet wird, stehen Weihnachtstitel aus fünf Jahrzehnten auf dem Programm. Die 17-köpfige Band samt Streicher-Quartett hat unter anderem Klassiker wie „Last Christmas“, „Oh happy Day“, „Hallelujah“ sowie auch moderne Titel wie „Wonderful Christmas Time“ im Repertoire – vorgetragen von vier Sängern und Sängerinnen.

Wer sich so auf Weihnachten einstimmt, tut dabei auch noch was Gutes. Denn Christmas Stars spendet den Erlös des Konzerts der Weihnachtsbaumaktion von Karin Bujara-Becker, die hilfsbedürftige Kinder in der Eifel unterstützt.

Karten kosten 28 Euro (ermäßigt 14 Euro).