Der Weihnachtsmarkt in Neuerburg findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember statt. Mehr als 40 Aussteller werden ihre Produkte im und um das Euvea Freizeit- und Tagungshotel in Neuerburg präsentieren.

