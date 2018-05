Wenig Vandalismus in der Hexennacht

(red) Eine ruhige Nacht zum 1. Mai haben die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Bitburg hinter sich gebracht. Während es in den Vorjahren viele ausgehobene Gullydeckel, Schmierereien und sonstige Sachbeschädigungen gab, passierte in diesem Jahr wenig Hexennacht-Typisches. In Bitburg hätten sich einige Bewohner über Jugendliche beschwert, die in der Nacht an Haustüren geklingelt hätten. Auch bei Kollegen in Prüm blieb es eher ruhig. „Es könnte am schlechten Wetter gelegen haben“, vermutet ein Beamter der PI Prüm. Wegen des Sturms seien viele wohl erst gar nicht in der Hexennacht unterwegs gewesen.