Wenn Weihnachtswünsche wahr werden

Playmobil, eine Puppe, Malsachen oder einfach Winterkleidung: Bei einer wohltätigen Aktion erfüllen Eifeler in Not geratenen Menschen anonym ihre Wünsche an das Christkind.

Unterwäsche in Größe 98/104 für ein zweijähriges Mädchen, Playmobil für eine Siebenjährige, Fanartikel des Popsängers Mike Singer für einen 13-Jährigen und ein Gutschein für Bekleidung für eine ältere Frau: Die Wünsche, die auf kleinen Kärtchen am Weihnachtsbaum hängen, sind vielfältig. Es sind Wünsche von Menschen aus der Region, die in Not geraten sind – ob durch Scheidung, Krankheit oder Tod eines Elternteils oder Kindes. Menschen, bei denen an Heiligabend nichts oder nicht viel unter dem Weihnachtsbaum liegen würde, gäbe es nicht eine Aktion, die Karin Bujara-Becker aus Bitburg vor 23 Jahren ins Leben gerufen hat.

Die Caritas benennt anonym Familien in schwierigen Lebenssituationen. In den letzten Jahren seien es immer mehr Alleinerziehende (siehe Info) – hauptsächlich Mütter, aber auch Väter, sagt Bujara-Becker. Alle Familien erhalten einen Korb mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Süßigkeiten für das Fest. Bujara-Becker hat mit Bitburger Firmen Rabatte für die Aktion ausgehandelt. Denn auch Schulranzen kauft sie als Sammelware für Kinder, die im kommenden Jahr zur Schule kommen. „Die Hilfe durch die Weihnachtsbaumaktion schenkt nicht nur ein schönes Weihnachten, sondern entlastet auch im neuen Jahr“, sagt Mathilde Geimer von der Familienberatung des Caritasverbands Westeifel in Bitburg.

Außerdem dürfen alle Kinder einen Weihnachtswunsch aufschreiben. Diese gibt die Caritas anonymisiert mit Nummern versehen an Bujara-Becker weiter, die sie auf Kärtchen schreibt und an Weihnachtsbäume hängt, die seit Anfang November in fünf Unternehmen im Eifelkreis stehen. Dort können Menschen, die zum Fest etwas Gutes tun wollen, sich ein oder mehrere Kärtchen aussuchen und das jeweilige Geschenk einkaufen. Dieses geben sie, wenn möglich verpackt, an Bujara-Becker zurück.

Am Montag vor Heiligabend übergibt sie die Geschenke an die Caritas, die sie wiederum an die Familien verteilt. „Mir ist wichtig, dass alle Wünsche erfüllt werden – und, dass Geschwister etwa gleich viel bekommen“, sagt die 54-Jährige. Wünsche, die am Baum hängen bleiben, erfüllt sie mit Spenden. „Viele schenken lieber den Kleineren was“, sagt Bujara-Becker, „aber auch die älteren Kinder sind wichtig.“ Gerade für diese wären Gutscheine toll, damit sie auch mal selbst shoppen gehen und sich etwas aussuchen können. Aber auch ein Familieneintritt ins Schwimmbad oder die Eislaufhalle, ein Kino- oder Eisgutschein oder Patenschaften für den Sport- oder Musikverein seien tolle Geschenke. Oft sind es aber ganz einfache Dinge, die die Familien dringend benötigen: Winterkleidung, Schlafanzüge für die Klassenfahrt, Turnschuhe mit heller Sohle für den Schulsport oder Gutscheine für eine Drogerie für Pflegeprodukte für ganz kleine Kinder.

In den letzten Jahren haben Eifeler zwischen 600 und 800 Geschenke gekauft. Manche schreiben auch einen kleinen Weihnachtsgruß für das Kind dazu. Einige würden ihr Geschenk gerne persönlich übergeben, sagt Bujara-Becker. Auch wenn sie das gut verstehen könne, sei das leider nicht möglich, um die Betroffenen zu schützen. Viele wollten nicht, dass ihre Not bekannt würde.

Aber nicht nur Kinder und ihre Familien, auch ältere Menschen werden seit einigen Jahren beschenkt. Sie geraten laut Geimer durch geringe Renten, schwere Krankheiten oder Behinderungen in Not. Ihnen fehle es häufig an Bettdecken, Handtüchern oder Geschirr – und Bekleidung, sagt Bujara-Becker.

Schön findet sie, dass sich immer mehr Eifeler an der Aktion beteiligen. Die Firmlinge hätten 50 Kärtchen abgeholt. Bei einem Basar haben sie 1000 Euro eingenommen, mit denen sie Wünsche erfüllen wollen. Auch Schüler aus Bitburg seien seit Jahren dabei. „Die Kinder kaufen die Geschenke von ihrem Taschengeld“, sagt Bujara-Becker. Außerdem sammelten Eifeler Firmen für die Aktion oder spendeten selbst Geld. Auch der Erlös der Weihnachtsshow „Christmas Stars“ fließt in das Projekt.

Bei 21 Familien mit rund 50 Kindern und 15 Senioren aus dem Eifelkreis werden dank der Aktion von Karin Bujara-Becker und der Großzügigkeit vieler Eifeler auch in diesem Jahr Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen – die sie sich selbst nicht hätten leisten können.

Wer einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, kann noch diese Woche an folgenden Orten ein Kärtchen vom Baum pflücken: in Bitburg im Autohaus Schaal und im Kinderladen Kleiner Luppes, in Speicher bei Card Ya, in Mettendorf bei Sandras Haarmonie und in Bleialf beim Alten Backhaus. Spenden sind auf folgendes Konto möglich: IBAN DE29 5866 0101 0202 0564 46 (Volksbank Eifel).

