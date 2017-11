Wie Flucht Menschen verbindet

Trier (jusc) Bilder von schlafenden Kindern am Wegrand, Familien, die zu Fuß weite Strecken zurücklegen, und zerbombten Häusern laufen über die Leinwand. Flucht ist seit 2015 in Deutschland wieder ein großes Thema.

Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass einige Einwohner Trier-Wests selber fliehen mussten.

In dem Dokumentationsfilm "Ein Riss in der Seele", der gerade im Broadway eine ausverkaufte Premiere gefeiert hat, treffen Erinnerungen der Nachkriegszeit auf heutige Fluchterfahrungen. "Damals wie heute hat fast niemand seine Heimat freiwillig verlassen, sie alle sind Vertriebene", sagt der Autor.

Der ehemalige Polizeioffizier Wazir M. (36) ist auf der Leinwand zu sehen. Er floh aus Afghanistan, weil er von den Taliban gesucht wurde. Beim Gedanken an seine zurückgelassene Familie kommen ihm die Tränen, denn sie könnte jeden Tag sterben. Sylvia M. (67) kam nach dem zweiten Weltkrieg als Kind mit ihrer Familie nach Westdeutschland. Sie berichtet, wie sie sich damals ihre Kindheit im Auffanglager schöngespielt habe: "Ich erkenne mich in den Flüchtlingskindern von heute wieder."

Dennoch hatte Sylvia früh damit zu kämpfen, dass andere Kinder sie wegen ihrer Herkunft ausschlossen. Es sei schwierig gewesen, Menschen zu finden, die ihre Geschichte erzählen wollten, sagt Kotschka. Neue Flüchtlinge hatten Angst, dass der Film negative Konsequenzen für ihre Familien haben könnte. Dennoch schaffte Kotschka es, zu acht Menschen Vertrauen aufzubauen, die in Interviews erzählen.

Im Sommer 2015 hospitierte der Kunsthistoriker in der Jägerkaserne in Trier-West und entwickelte dort seine Filmidee, an der er zusammen mit zehn Menschen zwei Jahre lang arbeitete. "Ich hoffe, dass der Film Verständnis für die Flüchtlinge von heute wecken kann", sagt er. Die Protagonistin Rosalia (67) spricht zum Schluss aus ihrer eigenen Erfahrung zu den Flüchtlingen: "Haltet durch. Ein Später gibt es immer, und meistens ist das besser." Die Dokumentation ist Teil des Projekts "Fluchterfahrungen" und wird nach Absprache an Schulen und Bildungseinrichtungen verteilt. Am Sonntag, 10. Dezember, um 17.30 Uhr gibt es außerdem eine zweite Vorstellung im Broadway Filmtheater.

Mehr zum Projekt unter

www. fluchterfahrungen.de