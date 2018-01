Wie steht es um die innere Mitte der Region?

Von Nicolaj Meyer

Was steckt hinter dem Yoga-Hype? Asiatische Räucherstäbchen und Sportmatten überall? Wir haben uns bei verschiedenen Einrichtungen der Region umgehört und hier große Teile des Sport-Angebots zusammengefasst. Vorab: Wittlicher, Trierer und Bitburger nutzen Yogastunden rege und mancherorts laufen die Wartelisten für Kurse über. Yoga hat den Sprung in die Region geschafft.

VHS WIttlich

Bei der Volkshochschule (VHS) Wittlich Stadt und Land habe Yoga seit den Gründungstagen 1999 eine zentrale Rolle eingenommen, sagt Stefan Heinz, Mitarbeiter der Bildungseinrichtung. Im Rahmen der Gesundheitskurse gibt es dort eine Reihe von Veranstaltungen, die sich mit dem Prinzip von Yoga auf unterschiedlichen Ebenen auseinandersetzen. Verwandte Themen – wie beispielsweise „Tai Chi“ oder auch „Qi Gong“– bietet die VHS an.

Aktuell gibt es drei Kurse: „Yoga für Erwachsene“ und ergänzend zwei Kurse „Yoga für Kinder“. Die Angebote haben im Durchschnitt acht bis zehn Teilnehmer, teilweise gibt es Wartelisten. Zudem gibt es dort eine große Anzahl von Unter- und Nebenrichtungen des klassischen Yoga: Vom „Lach-Yoga als Resilienz-Training“ über „Tibetisches Heilyoga Kum Nye“ bis zum „Poweryoga“ – überaus erfolgreich, wie Heinz sagt.

VHS Trier

An der VHS Trier gibt es 27 Yogakurse mit etwa 250 Teilnehmern. Dabei seien vorwiegend Frauen, sagt Gisela Sauer, Mitarbeiterin der VHS.

Dort gibt es auch Kurse für Senioren oder „Yoga sanft“ und „Hormonyoga“. Was das ist? Hormonyoga soll bei einem Kinderwunsch, bei Menstruationsproblemen und Beschwerden in den Wechseljahren helfen, sprich einem hormonellen Ungleichgewicht entgegen wirken.

Zusätzlich gibt es zwei „Lachyoga-Workshops“ mit rund 20 Teilnehmern und im kommenden Semester 2018 (26. Februar bis 23. Juni 2018) werden dieselben Kurse angeboten.

Neu im Programm sind dann „Yogilates-Kurse“: eine Kombination von Yoga und Pilates. Da gehts einerseits um die Entspannung durch Yoga-Übungen und andererseits um die Kräftigung der Rücken-, Bauch- und Beckenmuskulatur.

Uni Trier

An der Universität Trier sei Yoga schon immer gefragt, sagt Natalie Schramm, Pressesprecherin der Uni. Seit zwei Jahren sei der Ansturm auf Yoga so gewachsen, dass man drei Kurse wöchentlich anbiete beim Universitäts-Sport.

Dazu muss man wissen: ist ein Sport besonders beliebt gibt es dort zwei Kurse, anstatt einem Kurs. Yoga habe mit Dreien eine herausragende Position, so die Pressesprecherin.

VHS Bitburg

In Bitburg gibt es zur Zeit sechs Yogakurse an der Volkshochschule. Ein Kurs umfasst jeweils zehn Termine. Danach beginnt ein neuer Kurs.

„Yoga ist sehr gefragt und die Kurse für das erste Halbjahr 2018 sind bereits ausgebucht“, sagt Michaela Noe, Mitarbeiterin der VHS Bitburg. Yoga sei dort schon viele Jahre sehr beliebt.

Bereits seit über 30 Jahren gibt es an der Volkshochschule Bitburg Kurse für Yoga.

Das Yoga Studio Janardhan von Barbara Rodermann in Bitburg (Westpark 9) bietet Yoga, Lachyoga und Kinderyoga an.