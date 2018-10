später lesen POLITIK Wildschäden im Gemeindewald Teilen

(red) Der Ortsgemeinderat tagt am Montag, 5. November, um 20 Uhr in der Zehntscheune in Wallendorf. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht unter anderem der Forstwirtschaftsplan 2019. Zudem wird über Wildschäden im Gemeindewald informiert.