(red) Die Winterwanderung der Bitburger Landfrauen startet am Dienstag, 30. Januar, um 13:30 Uhr am Gemeindehaus in Peffingen. Von dort führt die zehn Kilometer lange Rundtour nach Holsthum, Stopp an der Rochuskapelle und weiter geht’s zu den Ausgrabungen der Römischen Villa und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Im Gemeindehaus in Peffingen warten die Damen der Frauengemeinschaft, die Kaffee und Kuchen bereithalten.