Wo die Seepferdchen feiern und tanzen

Ins Bürgerhaus am See lud der Karnevalsverein zur Kappensitzung.

(red) 200 Karnevalisten feierten zusammen bei der ersten Kappensitzung in Biersdorf am See im Bürgerhaus. Zu einer närrischen Zeit trafen sich die Feierlustigen, nämlich um 14.11 Uhr. Für die Besucher war jeder Auftritt ein Höhepunkt. Eingeladen hatten der Karnevalsverein Seepferdchen mit seinem Senat Michael Gansen (Sitzungspräsident), Lydia Wirtz, Jürgen Scheid, Hans Maier, Beja Frideres, Tim Müller, Thomas Würthen, Ralf Heine und Melanie Salzburger. Zu Gast war das Prinzenpaar Prinz Stefan I. (Stefan Schomer) und Prinzessin Marion I. (Marion Klares) mit Adjutant Günther (Günther Frideres) und Minigarde „Vaiana“ (Lara Lehnen, Carlotta Kilius, Emma Hoß, Ida Carus, Mara Servatius, Pauline ­Schmitt, Hanna Ehlenz, Lina Schares, Sophia Thelen, Emma Blötsch, Nala Fuchs, Anna Theisen) samt Trainerinnen Lea Kootz und Michelle Jagoda.

Die Kleine Garde „Alwin und die Chipmunks“ bestehend aus Clara Hahn, Emilie Lehnen, Tamara Klares, Katharina Wolf, Alicia Teichert, Hanna Ziwes, Samira Strauck, Kim Fleckner, Paula Weber, Mandy Heine, Emilie Müller und Leila Heck kam mit Trainerin Lara Schlaf zum Tanzen. Die mittlere Garde und die Prinzengarde (Sophia Carl, Luise Carl, Marie Becker, Linda Follmann, Marie Winter, Lea Kootz, Clara Weber, Clara Sohns, Alina Tiezte, Sabrina Klares, Lara Wirtz (verletzt), Christina Stauß, Eva-Maria Weis, Jana Höftmann, Michelle Jagoda, Theresa Grund und Yvonne Jagoda mit Trainerin Melanie Salzburger) haben ebenfalls getanzt. Solomariechen Sophia Carl, die verletzt ist, winkte ausnahmsweise nur fleißig, dafür tanzte die Showtanzgruppe (Michelle Jagoda, Eva-Maria Weis, Yvonne Jagoda, Jana Höftmann, Theresa Grund, Christina Stauß, Hanna Fandel, Sabrina Klares, Lea Kootz, Luise Carl und Marie Becker).

Anschließend war das Männerballett „Bithippos“ (Sascha Schmoll, Alex Pertsch, Peter Hünten, Timo Faust, Frank Schmitt, Christian „Dussy“ Schmidt und Meik Giebels) dran, das ein intensives Training mit Beate Winter hatte.

Büttenreden hielten Melanie Salzburger, Marion Klares und Tim Müller sowie Lorenz Bisenius. Das Solomariechen der KG Schönecken-Wetteldorf kam für einen Gastauftritt sowie das Gardeduo der KKG Kyllburg und die Garde der KG Speicher.