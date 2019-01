später lesen Infrastruktur Wohin mit dem Weihnachtsbaum? FOTO: tv / Kirsten Kielholtz ART FOTO: tv / Kirsten Kielholtz ART Teilen

(red) Sowohl in der Stadt Trier als auch in den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm sowie in der Vulkaneifel besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum an einer der zahlreichen Grüngutsammelstellen des A.R.T. kostenlos anzuliefern, heißt es in einer Pressemitteilung der A.R.T.