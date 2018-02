Das Caritashaus der Begegnung in Irrel lädt für Freitag, 2. März, um 9 Uhr zu einem Handarbeitstreff ein. Laut den Veranstaltern kann jede/r nach Herzenslust stricken, häkeln oder handarbeiten – Geübte wie Ungeübte. Die Teilnehmer sollen in gemütlicher Runde voneinander lernen und sich austauschen.

Sie werden gebeten, ihre Strick- und Handarbeitsutensilien sowie eigene Wolle mitzubringen.

Anmeldung bis Freitag, 23. Februar, im Caritashaus der Begegnung, Niederweiser Str. 31, in Irrel, unter Telefon 06525/93395-0, per Fax unter 06525/93395-105, oder per E-Mail an: hdb@caritas-westeifel.de

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.caritas-westeifel.de