Viele Unfälle, viele Ursachen

Eine Frau wird mit ihrem Wagen unter deinem Sattelschlepper eingequetscht. Die 53-Jährige stirbt noch an der Autobahn. Dieser Unfall ereignet sich im Oktober 2017 bei Bickendorf. Nur einen Monat später kommt es zu einem weiteren tödlichen Zusammenstoß. Ein Motorradfahrer prallt bei Kyllburg frontal gegen einen BMW. Als der Notarzt kommt, ist er bereits tot.

Es sind solche Szenen, die den Eifeler Polizisten vom Jahr 2017 in Erinnerung bleiben werden. Doch neben den 80 Kollisionen, bei denen Menschen starben oder schwer verletzt wurden, gab es tausende weitere. Es sind 252 mehr als im Vorjahr. Das geht aus der Statistik der Inspektion Bitburg hervor. Die Behörde hat sie jetzt veröffentlicht.

Demnach ereigneten sich 2017 insgesamt 2655 Verkehrsunfälle. Dabei kamen drei Personen zu Tode, 77 wurden schwer und 176 Personen leicht verletzt. Beim überwiegenden Teil der gemeldeten Fälle, 2399 an der Zahl, blieb es bei Blechschäden. Dazu passt, dass es wohl am Häufigsten beim Wenden und Rückwärtsfahren geknallt hat. Obwohl es so oft also glimpflich ausging, lässt sich ein klarer Trend verzeichnen: Die Unfallzahlen stiegen um rund 10 Prozent und mit ihnen die Zahlen der Verletzten. Doch woran liegts? Ein Blick in die Statistik verrät mehr:

Die Havarien, bei denen Alkohol im Spiel war, haben sich 2017 jedenfalls leicht erhöht. Zu 53 Zusammenstößen kam es wohl, weil der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hat. Das sind zehn mehr als im Vorjahr. Unter Drogen standen allerdings nur sieben Personen, die einen Unfall verursacht haben. Das sind zwei weniger als 2016. Hier versteckt er sich also nicht, der Grund für den enormen Anstieg in der Statistik. Aber die Suche geht weiter.

Wir werfen einen Blick in die Altersstruktur der Unfall-Fahrer. Demnach waren sowohl sehr junge als auch sehr alte Fahrer für einen Großteil der Unglücke verantwortlich. Bei 665 Zusammenstößen saßen Männer und Frauen zwischen 15 und 24 Jahren am Steuer oder hinter dem Lenker des Mofas. Das sind rund 80 mehr als im Vorjahr. „Ob da besonders viele junge Menschen ihren Führerschein gemacht haben?“, fragt sich der stellvertretende Polizeichef Hans-Jürgen Riemann: „Ich weiß es nicht.“ Ähnlich sieht es bei den Senioren aus. Glaubt man der Statistik, waren bei 383 Fällen, die auf den Schreibtischen der Beamten landeten, Personen über 65 Jahren beteiligt. Das entspricht einer Steigerung von rund 30 Fällen.

Aber nicht nur der Mensch trägt die Schuld am vielen zerbeulten Blech. So kam es 2017 auch zu 965 Wildunfällen. Das entspricht nicht nur mehr als einem Drittel der gemeldeten Vorfälle. Es ist auch die bemerkenswerteste Steigerung in der Polizeistatistik: Den Eifelern gerieten im vergangenen Jahr etwa 100 Wildschweine, Rehe oder Hirsche vor die Karosse als 2016. Das liege an den steigenden Populationen der Tiere, meint Riemann. Und sei mit Sicherheit eine der Ursachen für den enormen Anstieg der Unfallzahlen.

Den einen belastbaren Grund für den Anstieg gebe es ja nicht, sagt der stellvertretende Polizeichef Riemann. Der hohe Wert habe seinen Ursprung in den vielen kleinen Spitzen, die in der Statistik auftauchen. Ob die Zahl auch in Zukunft so hoch bleiben wird oder auch ein Stückweit vom Zufall abhänge, gelte es nun wachsam abzuwarten. Begegnen könne die Polizei dem Phänomen nur mit Verkehrskontrollen und Präventionsarbeit.