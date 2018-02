Zeugin merkt sich Autokennzeichen

Polizei findet Unfallversacher und sucht nun den Fahrer eines weißen Lieferwagens

(red) Ein Unfall hat sich am Montag gegen 15.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe des Hauses Nummer 18 ereignet. Dabei streifte ein roter Wagen im Vorbeifahren einen abgestellten weißen Lieferwagen. Der Fahrer des roten Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und konnte das Kennzeichen ablesen, wodurch der Verursacher ermittelt werden konnte. Zwischenzeitlich setzte der Fahrer des weißen Lieferwagens seine Fahrt ebenfalls fort, vermutlich ohne den Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt zu haben. Der Fahrer des Lieferwagens wird daher gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, unter Telefon 06561 / 9685-0, in Verbindung zu setzen.