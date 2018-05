Unfall in Sinspelt: Hinweise gesucht

(red) Zu einem Unfall ist es am Samstag gegen 9.50 Uhr in Sinspelt gekommen. Der Verursacher flüchtete

(red) Zu einem Unfall ist es am Samstag gegen 9.50 Uhr in Sinspelt gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war eine Autofahrerin mit einem Opel Vectra auf der Hauptstraße in Richtung Mettendorf unterwegs, als ein unbekannter grauer Kleinwagen aus der Bitburger Straße kommend die Vorfahrt missachtete und mit dem Opel kollidierte. Nach der Kollision fuhr der Kleinwagen weiter in die Straße In der Gracht. Der Opel wurde am hinteren Kotflügel der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Hinweise unter Telefon 06561 / 9685-0.