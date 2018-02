später lesen Verkehr Zufahrt in Stahl Samstag gesperrt Teilen

Twittern

Teilen



Im Bitburg-Stahl werden am Samstag, 10. Februar, werden in Höhe der Tennisanlage und weiter Richtung Steinebrück Bäume gefällt. Deshalb muss die Straße bis zur Einmündung der B 50 gesperrt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Von der Sperrung sind besonders die Anlieger der Neubaugebiete Hammerwies I und II sowie Stahler Kopf II. Diese kommen am Samstag nur über die Verbindung Stahler Weg, Oberweiser Straße zu ihren Häusern. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.