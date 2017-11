später lesen Zum 53. Mal in Bitburg Teilen

Bitburg (red) Sie sind gute alte Bekannte: die Musiker der Band der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten in Europa (USAFE). Auf Einladung der Kulturgemeinschaft Bitburg gastieren sie am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr zum 53. Mal zum Weihnachtskonzert in der Bitburger Stadthalle.