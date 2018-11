später lesen Gedenkfeier Zum Gedenken an eine dunkle Zeit Teilen

(red) Zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht lädt die Stadt Bitburg am Freitag, 9. November, 11 Uhr, zu einer Gedenkfeier auf dem Jüdischen Friedhof in der Erdorfer Straße in Bitburg ein. Zum Auftakt der Gedenkfeier spielt die Bläsergruppe des St.-Willibrord-Gymnasiums Bitburg.