Zur Lourdesgrotte in Beilingen pilgern Gläubige wieder an Pfingstmontag, 21. Mai. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr in der Beilinger Kirche und wird mitgestaltet vom Kirchenchor Speicher. Die Prozession zur festlich geschmückten Grotte wird begleitet von den Kommunionkindern und vom Musikverein Beilingen. Pilger von Nah und Fern sind eingeladen, am Gottesdienst und an der Prozession teilzunehmen.