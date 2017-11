später lesen Zusammenstoß gerade noch vermieden Teilen

Twittern

Teilen



Daun/Schalkenmehren (sts) Die Polizei sucht Zeugen, die einen Vorfall beobachtet haben, der sich am Sonntag kurz nach 17 Uhr auf der Landesstraße 64 in Höhe des Weinfelder Maars ereignet hat. Ein Autofahrer, der in Richtung Daun unterwegs war, sei kurz hinter dem Parkplatz Weinfelder Maar/Kapelle von einem Wagen überholt worden, obwohl "der Bereich des Gegenverkehrs nicht einsehbar war", heißt es im Polizeibericht.