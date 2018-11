später lesen Bitburg Zeugen gesucht: Zwei Autos in Bitburg beschädigt FOTO: Polizei Bitburg FOTO: Polizei Bitburg Teilen

Twittern

Teilen



(red) In Bitburg sind in den vergangenen Tagen zwei PKW beschädigt worden. Wie erst jetzt bekannt wurde, beobachtete ein Zeuge am Montagnachmittag im Görenweg einen BMW der 6er Baureihe, der beim Ausparken gegen einen parkenden roten VW-Polo stieß.