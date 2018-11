Die erste Wanderung startet in Heidweiler, beim Parkplatz Stern. Dort beginnt die Rundwanderung, die etwa 5,8 Kilometer lang ist und von Uschi und Mani Gillen geführt wird.

Die zweite Wanderung startet in Heidweiler bei der Abzweigung Naurath-Heidweiler und ist etwa 3,7 Kilometer lang. Sie wird geführt von Karl Heinz Fellmann. Einkehr ist im Gasthaus „Bei Paula“ in Hosten geplant. Treffpunkt für beide Wanderungen ist in der Bedastraße, an der Bushaltestelle, um 14.10 Uhr.