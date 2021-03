Verkehr : Blitzerangriff mit Fichte und Pizza-Karton

Trier Wenn es darum geht, Trailer zu beschädigen, lassen sich die nur selten gefassten Täter einiges einfallen.

Wer die Meldungen der Polizeidienststellen gezielt nach Anriffen auf Blitzer durchsucht, der wird rasch fündig. Bundesweit vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in der Republik ein Blitzer Ziel einer Attacke wird. Mal geht’s dabei ziemlich wüst zu, mal aber auch kreativ. Im niedersächsischen Lüchow stellte ein Unbekannter vor wenigen Tagen vor das Sichtfenster eines Blitzeranhängers mehrere Zweige und einen Pizza-Karton auf. Bis die Sache auffiel, dürfte der von der Kommune betrieben Trailer nicht allzu viele Raserfotos gemacht haben.

Die Aktion in Norddeutschland erinnert an die inzwischen drei Jahre zurückliegende „Baumattacke“ an der Bundesstraße B 51 bei Bitburg. Dort „wurde eine zwei Meter Fichte direkt vor einen mobilen Blitzer „gepflanzt“. Die Ergebnisse der Radarmessungen waren damit zeitweise unbrauchbar. Auch in diesem Fall verliefen die Ermittlungen im Sande.