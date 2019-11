Kriminalität : Brauchen wir eine Digitalpolizei?

Trier Die Gewerkschaften verlangen mehr speziell ausgebildete Ermittler für Cyberkriminalität.

Bewerber mit einem IT-Studium könnten dann Cyber-Ermittler bei der Polizei werden. „Aber“, sagt auch Becker. „die Polizei Rheinland-Pfalz steht am Arbeitsmarkt in harter Konkurrenz zur Wirtschaft und zu anderen Polizeien.“ Der Tariflohn werde von vielen Bewerbern als „lächerlich“ empfunden. „Eine Beamtenlaufbahn ist in der heutigen Zeit auch für viele junge gut qualifizierte Leute, die ihren Wert am Arbeitsmarkt kennen, nicht mehr so verlockend“, so Becker.