Buchempfehlung Bazyar: Ich bin Özlem : Ich bin Özlem

Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Damals habe ich an meinem Roman „Drei Kameradinnen“ gearbeitet und mochte sehr gerne, wie die Autorin auf einer sehr persönlichen, zwischenmenschlichen Ebene kleine Rassismuserfahrungen erzählt.

Es sind ganz normale Alltagssituationen, in denen etwas komisch ist. Ich fand das Buch sehr hilfreich, weil ich das in meinem Roman auch beschrieben habe und in dieser Weise selten in deutscher Literatur gelesen hatte.