Bürger über Geschenke-Verbot an Müllmänner: „Was hat das mit Korruption zu tun?“

Trier Das Geschenke-Verbot des regionalen Müll-Zweckverbands stößt bei den Bürgern überwiegend auf Unverständnis.

Sollen Müllmänner künftig auf ihr „Neujährchen“ verzichten müssen? Nach einer Mitteilung des regionalen Abfallzweckverbands ART dürfen „seine“ Müllleute keine Geschenke von Bürgern mehr annehmen. „Egal ob ein Gläschen Schnaps, etwas Geld oder Süßigkeiten“, Zuwendungen dieser Art seien nicht zulässig und dürften deshalb auch nicht angenommen werden, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung.

Den Brauch, Müllwerkern, aber auch Briefträgern oder Zeitungszustellern in der Weihnachtszeit mit einem kleinen Präsent Danke zu sagen, gibt es seit Jahrzehnten. Jetzt aber werden nach Meinung der ART-Verantwortlichen „alte Traditionen zum Problem“. Als Grund müssen die Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung herhalten, die allen Mitarbeitern im öffentlichen Dienst klar vorgäben, was sie annehmen dürften oder ablehnen müssten. „Es droht eine Abmahnung und im schlimmsten Fall der Verlust der Arbeitsstelle“, heißt es in der ART-Mitteilung, „kein Kavaliersdelikt also.“