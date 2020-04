Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Bundesinnenminister lockert Grenzkontrollen: Ehepartner dürfen wieder einreisen

Erste Lockerungen bei den Einreisekontrollen nach Deutschland: Ehepartner, die auf beiden Seiten der Grenze wohnen, dürfen sich wieder besuchen. Foto: dpa Foto: dpa/Sven Hoppe

Trier Ehepartner, von denen einer in Luxemburg und der andere in Deutschland lebt, können sich nun wieder besuchen. Das Bundesinnenministerium hat heute überraschend entsprechende Lockerungen bei den Grenzkontrollen bekannt gegeben.

Eher durch Zufall ist heute eine Lockerung bei den Einreisekontrollen an den Grenzen zu Deutschland bekannt geworden. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, teilte auf die Frage eines Journalisten in der Bundespressekonferenz in Berlin mit, dass der Besuch enger Familienangehöriger oder Lebenspartner jenseits der Grenze wieder möglich sei. Bislang galt dies nicht als triftiger Einreisegrund.

Das hat in der Praxis dazu geführt, dass etwa in Luxemburg lebende Personen nicht ihre diesseits der Grenze lebenden Ehepartner besuchen durften.In den vergangenen Wochen sei aufgefallen, dass es an den Grenzen uneinheitliche Regelungen gegeben habe, sagte der Ministeriumssprecher. Daher habe man jetzt „nachgeregelt“.

Demnach ist die Bundespolizei bereits am 17. April in einem entsprechenden Erlass des Bundesinnenministeriums über die Änderung informiert worden. Auf de Seite der Bundespolizei ist aber weiterhin die Rede davon, dass „Besuchsreisen“ nicht gestattet seien. „Dies gilt auch dann, wenn beide Partner in unterschiedlichen Staaten wohnen und arbeiten und sich bisher regelmäßig gegenseitig besucht haben.“ Auch der Besuch der sorgeberechtigten Kinder diesseits der Grenze ist laut Bundespolizei nicht gestattet. Eine Anfrage von volksfreund.de an die Bundespolizeidirektion in Koblenz, wie die Neuregelung an den Grenzen von Luxemburg gehandhabt wird, blieb bislang unbeantwortet.

Auf der Seite des Bundesinnenministeriums heißt es: „Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern ist die Einreise zur Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft, auch über die DEU-Binnengrenze gestattet. Das Bestehen einer Ehe oder eingetragenen Lebensgemeinschaft wird als triftiger Grund für die Einreise anerkannt.“ Entsprechende Nachweise seien beim Grenzübertritt mitzuführen. Allerdings: „Mangels brauchbarer Nachvollziehbarkeit sollen andere Lebenspartnerschaften ohne Trauschein grundsätzlich jedoch kein triftiger Grund im Sinne des Einreiseregimes sein.“