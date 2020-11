Coronavirus : Bundeskanzlerin appelliert: Reduzieren Sie weiter Ihre Kontakte

Trier Länderchefs und Bund streiten heftig über Corona-Maßnahmen. Schulen sollen vorerst ohne Einschränkungen weiterlaufen. Trierer Experte: Lockdown zeigt erste Wirkung.

Der Trierer Mikrobiologe Ernst Kühnen sieht erste Erfolge dieses sogenannten Wellenbrechers. Es sei eine leichte Abflachung bei der Zahl der Neuinfektionen erkennbar. Kühnen geht davon aus, dass die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen noch weiter steigen wird. In Rheinland-Pfalz wurden am Montag laut Intensivregister 129 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 79 davon mussten beatmet werden, in der Region lag die Zahl bei elf Intensivpatienten. Im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier wurden insgesamt 17 Covid-Kranke behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Laut Kühnen sei man in der Region noch weit von einer Überlastung der Kliniken entfernt. Eine Prognose für die kommenden Wochen sei aber schwierig: „Ob der Winter wirklich so hart wird, wie manche Pessimisten glauben, kann im Moment keiner sagen. Entscheidend wird erstens eine weitere Absenkung der Zahlen sein, zweitens eine hoffentlich bald erfolgende Impfkampagne“, so der Mediziner.